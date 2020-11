Calciomercato Inter, Marotta a caccia di colpi gratis | Tutti i dettagli

L’Inter non sta vivendo una situazione semplice e pensa al futuro: i nerazzurri mettono nel mirino ben cinque colpi di calciomercato

È un momento difficile in casa Inter, che è partita nel peggiore dei modi in questa stagione non rispettando, almeno fino a questo momento, le aspettative degli addetti ai lavori. I nerazzurri hanno deluso sia in Champions League che in Serie A, dove ora il distacco dal Milan (che è in vetta alla classifica) è di cinque punti.

Il campionato però non desta maggiori preoccupazioni in quanto c’è ancora tanto tempo a disposizione per recuperare. Il problema principale riguarda la massima competizione europea, dove bisogna rialzarsi al più presto e fare risultati importanti per non uscire per il terzo anno di fila ai gironi.

Calciomercato Inter, cinque obiettivi a parametro zero: tutti i nomi

La squadra è impegnata sul campo per fare bene mentre la società continua a monitorare le varie occasioni di mercato che potrebbero essere sfruttate nei prossimo mesi. In particolare l’Inter potrebbe pensare a cinque nomi che si adatterebbero al meglio allo stile di gioco di Antonio Conte.

Tutti questi obiettivi sono in scadenza di contratto, pertanto potrebbe essere effettuato un affare a parametro zero. I calciatori seguiti da Beppe Marotta sarebbero Milik, Hysaj, Maksimovic, Bernat e anche Di Maria.

Milik potrebbe essere l’attaccante cercato dalla società mentre spicca Di Maria, che nonostante l’età è ancora un calciatore importante in grado di fare la differenza.

