Calciomercato Inter, occhi sull’erede di Eriksen | Scambio più soldi

L’Inter ha già in mente il sostituto di Christian Eriksen per gennaio. Ecco tutti i dettagli dell’offerta

L’esperienza di Christian Eriksen all’Inter si sta rivelando un vero e proprio fallimento. Il trequartista danese è completamente fuori dagli schemi di Conte e dalla realtà nerazzurra e tra due mesi potrebbe concretizzarsi la cessione. L’idea è quella di cederlo a titolo definitivo, anche perché visto il suo passato in Premier League, gli estimatori non mancano. E il club nerazzurro ha già in mente chi acquistare in quel ruolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte non decolla | Pronto l’assalto per il big

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la furia di Marotta | “Boicottiamo le Nazionali”

Inter, trovato l’erede di Eriksen

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Tuttosport‘, Eriksen probabilmente lascerà l’Inter nel mercato di gennaio. Su di lui, oltre al Paris Saint-Germain, ci sono club di Bundesliga come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Hertha Berlino. Squadre importanti, che per il danese troverebbero una soluzione nonostante la crisi dovuta al Covid-19.

L’erede designato di Eriksen all’Inter è Ruslan Malinovskyi, acquistato dall’Atalanta per circa 15 milioni di euro nella sessione estiva di mercato. Il club nerazzurro di Milano ha intenzione di offrire il cartellino di Roberto Gagliardini più un conguaglio economico. Per Gagliardini si tratterebbe di un ritorno alla corte di Gasperini dopo l’addio nel gennaio 2017.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Dybala scaricato | Super scambio in Premier!

Calciomercato Milan, ‘grana’ rinnovo | Big proposto all’estero!