Calciomercato, flop Juventus | Addio a gennaio: c’è anche il Milan!

Dopo aver deluso a Torino, la Juventus pensa alla cessione nel mercato di gennaio: Milan e non solo alla finestra

Buttato alle spalle l’amara sconfitta contro il Barcellona, in casa bianconera è già ora di pensare alla trasferta contro lo Spezia. Dal calcio giocato alle prossime mosse di calciomercato in vista di gennaio, la dirigenza della Juventus ha ormai deciso di mettere un giocatore sul mercato: alla finestra c’è anche il Milan.

Calciomercato, addio Juventus: il Milan ci pensa

Un’idea ventilata nei mesi scorsi in casa Milan e che adesso potrebbe tornare a prendere corpo. La Juventus, dopo l’ennesima prestazione deludente, ha ormai deciso di ‘scaricare’ Federico Bernardeschi. Tra i peggiori in campo con il Barcellona, l’esterno è destinato a dire addio a gennaio alla ‘Vecchia Signora’.

Il Milan ci sta pensando, con Paratici che punta a cedere Bernardeschi in prestito per tentare di ‘recuperare’ il talento di Carrara. Oltre ai rossoneri, però, in primissima fila c’è la Premier League. Diversi i club interessati al classe 1994 che in stagione ha accumulato 3 presenze e solo 92′ in campo.

Situazione dunque in divenire, Bernardeschi è sempre più lontano dalla Torino bianconera: Milan e Premier League fortemente interessate all’ex Fiorentina.

