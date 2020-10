Bernardeschi non fa impazzire Pirlo e per questo può salutare la Juventus in questi ultimissimi giorni di calciomercato. Intanto manda a monte uno scambio

Pirlo ha detto di vederlo bene da esterno, “può fare tutta la fascia, è lì che può dare il meglio”, un modo ‘diplomatico’ per evitare di dichiarare apertamente che non rientra nei suoi piani. Magari alla fine resterà, ma in questi ultimi quattro giorni di calciomercato nulla si può escludere. Soprattutto la sua cessione. Parliamo di Federico Bernardeschi, tra i tanti flop della scorsa stagione della Juventus, che non a caso hanno provato e provano tutt’ora a spedirlo altrove. ‘Missione’ complicata, perché il classe ’94 guadagna tanto – circa 4 milioni di euro netti – e si sposterebbe da Torino solo per un club di prestigio.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi dice no: salta lo scambio col Monaco

Bernardeschi ha già rifiutato diverse destinazioni, proprio perché considerate troppo ‘lontane’ dalle prospettive e dalle ambizioni dei bianconeri. Tra queste, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, risulta esserci anche il Monaco, reduce da una stagione disastrosa (con tanto di rischio retrocessione) ma che ha cominciato bene la nuova conquistando 10 punti nelle prime cinque giornate di Ligue 1. Certo, non è più il club di qualche anno fa, quello che prometteva una ‘scalata’ stile Paris Saint-Germain o giù di lì nel calcio d’elite. Per vari motivi è poi avvenuto un forte ridimensionamento, coi risultati (deludenti) sotto gli occhi di tutti. Ebbene, Bernardeschi avrebbe respinto i monegaschi facendo saltare uno scambio alla pari, sui 25 milioni di euro, praticamente già concluso tra le due società.

Il suddetto scambio prevedeva l’approdo appunto nel Principato dell’ex viola e quello alla corte di Pirlo di Fode Ballo-Toure, laterale mancino francese di 23 anni davvero molto promettente che risulta essere sul taccuino di diverse grandi società straniere.

