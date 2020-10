A fine stagione Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus e tentare un’ultima grande avventura prima del ritiro. Possibile ritorno in Premier

Il pesante rosso di bilancio, poco meno di 90 milioni di euro ma in realtà il doppio visto che non sono stati inseriti costi per una cifra pressoché simile (parte degli emolumenti dei calciatori) che verrà spalmata sul prossimo esercizio, impone alla Juventus importanti riflessioni su quelle che dovranno essere le strategie future. I ‘capiscers’ dell’economia pallonara quasi non hanno dubbi sul fatto che i bianconeri possano alla fine decidere di privarsi di Cristiano Ronaldo, il cui ingaggio netto tocca quota 31 milioni.

Calciomercato Juventus, Guardiola ‘tenta’ Cristiano Ronaldo: offerta shock

In soccorso della Juve potrebbe arrivare il Paris Saint-Germain, che già l’estate passata aveva ‘cullato’ per un po’ il ‘sogno’ CR7. Come quello Leo Messi, per il quale rimane in pole il Manchester City di Pep Guardiola anche se le le dimissioni del presidente Bartomeu, ‘nemico’ dell’argentino riavvicinano ‘La Pulce’ al Barcellona, o meglio al rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2021. In tal caso, il catalano virerebbe proprio su Ronaldo, del quale è profondo ammiratore e che da anni vorrebbe allenare.

Guardiola può convincere l’emiro a tirare fuori 40 milioni di euro per il cartellino. Ovvero una cifra soddisfacente per la Juve visto che il portoghese a febbraio spegnerà 36 candeline – e a garantire al cinque volte Pallone d’Oro un super contratto biennale da ben 42 milioni netti l’anno. Questa proposta farebbe certamente vacillare il classe ’85, di partenza restio a ‘tradire’ quel Manchester United che lo ha aiutato a diventare un top di livello mondiale.

