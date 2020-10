Calciomercato, vice Morata o Lukaku | E’ sfida tra Juventus e Inter

Sfida tra Juventus e Inter sul mercato: ai due club serve un attaccante capace di dare il cambio rispettivamente a Morata e Lukaku

Juventus e Inter sono alla ricerca di un centravanti in grado di sostituire rispettivamente Alvaro Morata e Romelu Lukaku. I due club non possono contare su dei calciatori in panchina all’altezza per dare il cambio ai due attaccanti, in caso di infortunio o semplicemente riposo. Entrambe le società, però, potrebbero puntare sullo stesso calciatore ingaggiando un vero e proprio derby d’Italia sul mercato.

Odsonne Edouard, attaccante del Celtic, potrebbe essere il prescelto dalle due squadre. Il francese ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TeleFoot: “Sono qui da tre anni e in futuro vorrei avere un’esperienza in un campionato più importante. Adesso però sono concentrato su questa stagione, quando arriverà il momento deciderò dove andare“.

🇫🇷 | Odsonne Edouard

Speaking to @telefoot_chaine

🗣️ “I’ve been here for three years, and for sure when the time comes I’ll think about leaving, look for a higher league.

“Right now I’m focused on this season and when the right time comes I’ll make the decision to go.” pic.twitter.com/xgqKlviBZH

— Everything Celtic (@aboutceltic) October 27, 2020