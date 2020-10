Calciomercato, clamoroso scambio Juventus-Barcellona | I dettagli

La Juventus potrebbe perdere Paulo Dybala ma Paratici è pronto a intervenire: possibile lo scambio shock con il Barcellona

La Juventus è vuole rilanciarsi dopo un inizio di stagione tutto sommato al di sotto delle aspettative. I bianconeri infatti hanno riscontrato qualche difficoltà di troppo in Serie A a causa dei tre pareggi raggiunti nelle prime quattro gare, che vanno ad aggiungersi ai sei punti collezionati contro Sampdoria sul campo e Napoli a tavolino.

Andrea Pirlo sta effettuando degli esperimenti in queste settimane perché, come dichiarato da lui, non c’è stato un vero e proprio pre campionato utile per fare diversi test prima dell’inizio della stagione. Domani ci sarà già un test importante per provare a riscattarsi, ovvero quello contro il Barcellona.

Calciomercato Juventus, Dybala seguito dal Barcellona: le richieste della Juventus

Mentre la squadra lavora per cresce, la società continua a valutare le possibili occasioni da sfruttare in futuro nel prossimo calciomercato. C’è da valutare però anche la situazione di Paulo Dybala, visto che sembrerebbe richiesto da diverse big e su di lui ci sarebbe il Barcellona.

La Juventus sembrerebbe intenzionata a non valutare proposte riguardanti lo scambio con Antoine Griezmann, ma potrebbe chiedere Frenkie De Jong o insistere per provare a raggiungere Ansu Fati. Operazione fattibile per giugno, qualora la Joya non dovesse rinnovare il suo contratto.

Sia Dybala che De Jong e Ansu Fati hanno una valutazione di circa 80-90 milioni di euro per questo si parlerebbe di scambio alla pari.

