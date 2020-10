Calciomercato Juventus, Pirlo sotto esame | Pazza idea Spalletti

Andrea Pirlo è già sotto osservazione dopo un inizio stagione deludente: spunta Spalletti per la panchina della Juventus

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. L’ex centrocampista ha portato a casa, in Serie A, solo 9 punti (di cui 3, a tavolino, contro il Napoli) deludendo le aspettative. Ecco quindi rispuntare la clamorosa pista che porta a Luciano Spalletti, al momento svincolato.

Calciomercato Juventus, rispunta Spalletti: lo scenario

Una pista già ventilata durante l’estate, dopo l’addio di Maurizio Sarri alla ‘Vecchia Signora’. adesso, con l’inizio claudicante di Pirlo alla guida dei campioni d’Italia, rispunta Luciano Spalletti. L’ex allenatore di Roma ed Inter, attualmente svincolato, è stato suggeritoin ottica Juventus da alcuni intermediari.

Primi sondaggi per un’eventuale approdo in corso d’opera, se Pirlo dovesse continuare a deludere le aspettative. Un bivio quello che sta per vivere l’ex centrocampista che domani sera affronterà il Barcellona in piena emergenza difensiva.

In attesa, poi, di provare a tornare al successo anche in campionato, domenica nella trasferta contro il sorprendente Spezia di Italiano.

