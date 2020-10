Calciomercato Inter, Simeone vuole il big | Spunta lo scambio

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e potrebbe esserci uno scambio con l’Atletico Madrid già nel mercato di gennaio

È un avvio di stagione difficile quella che sta vivendo l’Inter, che ha ottenuto fin qui diversi passi falsi tra Serie A e Champions League. I nerazzurri hanno collezionato 10 punti nelle prime cinque giornate di campionato frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta arrivata nel derby contro il Milan, attualmente primo in classifica.

Nella massima competizione europea invece fin qui sono arrivati due pareggi contro Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk e ora il cammino è complicato visto che la squadra allenata da Antonio Conte è attesa da due gare contro il Real Madrid, che saranno decisive per il passaggio del turno.

Calciomercato Inter, Brozovic via: si pensa allo scambio con l’Atletico Madrid

La squadra è concentrata sul campo mentre la società valuta possibili cambiamenti all’interno della rosa per le prossime sessioni di calciomercato. Marcelo Brozovic sembrerebbe un calciatore cedibile e su di lui ci sono diversi club, per questo l’addio potrebbe arrivare già a gennaio.

C’è l’interesse dell’Atletico Madrid e per questo potrebbe spuntare una nuova idea di scambio. In particolare il croato potrebbe finire in Spagna in cambio di un altro centrocampista, ovvero Hector Herrera dei Colchoneros. Entrambi sarebbero valutati 28 milioni di euro circa.

Brozovic sembrava un punto di riferimento all’inizio dell’era Conte ma ora il centrocampista potrebbe essere ceduto più facilmente vista anche la grande concorrenza nel reparto di metà campo.

