Calciomercato, il Bayern Monaco chiama la Juventus | Mossa ‘disperata’

In casa Juventus arriva la chiamata da parte del Bayern Monaco per cercare di piazzare un calciatore in scadenza: scambio ‘disperato’

La Juventus si prepara al big match di questa sera contro il Barcellona, determinante per la testa del gruppo G di Champions League. Intanto però i bianconeri continuano a lavorare per la prossima finestra di mercato e ricevono la ‘disperata’ chiamata del Bayern Monaco. Scambio per non perdere il giocatore a zero.

Calciomercato Juventus, proposta del Bayern Monaco: scambio Alaba-Douglas Costa

In Germania il Bayern Monaco continua a vivere il distacco dal proprio calciatore David Alaba. Infatti tra il club tedesco ed il difensore austriaco c’è ancora molta distanza sul rinnovo, che sembrerebbe ormai difficilissimo. Così i tedeschi per non perdere il calciatore a parametro zero il prossimo giugno, avrebbe deciso di contattare la Juventus per mettere sul piatto uno scambio.

Infatti il club tedesco sembrerebbe aver tentato una mossa ‘disperata’ per non ”regalare” il calciatore, proponendo ai bianconeri uno scambio con Douglas Costa. Il brasiliano quest’estate è tornato al Bayern dopo tre anni in bianconero, ma solamente in prestito. Così il piano dei tedeschi sarebbe trattenere l’esterno proponendo lo scambio proprio con Alaba. Un’offerta sicuramente allettante che la società juventina starà valutando con molto interesse.

