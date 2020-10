Calciomercato Juventus, top club per Sarri! Tutti i dettagli

Si profila un ritorno in Inghilterra per Maurizio Sarri, su una panchina che potrebbe liberarsi a breve

Con il rinnovo che tarda ad arrivare e con il Manchester City in non ottime acque per la classifica della Premier League, il futuro di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens non è più così scontato. Stando a ‘todofichajes.com’, l’ex tecnico del Barcellona è anche ben visto dal Paris Saint-Germain, che starebbe pensando proprio allo spagnolo per la successione di Tuchel. Guardiola potrebbe liberarsi a parametro zero senza costringere i parigini a versare una somma per liberarlo dal City.

Calciomercato, Sarri pronto al ritorno in Inghilterra | I dettagli

Nel mentre, sponda Manchester, stanno ragionando su chi potrebbe essere il sostituto dell’allenatore spagnolo: uno dei possibili nomi è quello di Maurizio Sarri, che conosce già il campionato inglese, avendolo disputato sulla panchina del Chelsea, ma soprattutto ha uno stile di gioco molto simile a quello di Guardiola. Non sarebbe così necessario operare grandi modifiche sul calciomercato e alla rosa e si continuerebbe ad avere quello stile tattico che tanto ha convinto l’Europa e anche il Manchester City, salvo la penuria di trofei internazionali. Maurizio Sarri, che nel frattempo continua a trattare la risoluzione contrattuale con la Juventus, accetterebbe di buon grado un ritorno in Inghilterra, mentre Fiorentina e Roma continuano a osservare la sua situazione.

