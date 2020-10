Calciomercato Milan, Maldini in pressing | Rinnovo imminente!

Il Milan guarda già al futuro e lavora per il rinnovo di uno dei pilastri di mister Pioli: i dettagli dell’affare

É un momento d’oro quello che sta vivendo il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, reduci dal doppio successo con Inter prima e Celtic poi, preparano la difficile sfida di San Siro contro la Roma. Dal campo al calciomercato, i dirigenti del ‘Diavolo’ sono già al lavoro per il rinnovo di un titolarissimo di Pioli: ecco lo scenario.

Calciomercato Milan, il big rinnova: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il Milan avrebbe accelerato i contatti per il rinnovo di Alessio Romagnoli. Viste le enormi difficoltà a prolungare l’accordo con altri due pilastri come Calhanoglu e Donnarumma, Maldini prova a muoversi in anticipo per blindare il capitano rossonero.

Romagnoli, dunque, conferma la volontà di voler proseguire la carriera al Milan, con un contratto che lo legherà alla società di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2025. Per il centrale romano, attualmente in scadenza nel 2022, vi sarà anche un corposo aumento dell’ingaggio.

Il Milan, dunque, costruisce già il futuro che passa inevitabilmente dal suo capitano: Romagnoli pronto a prolungare con il ‘Diavolo’.

