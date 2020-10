Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Paratici studia il colpo

Juventus, può riaprirsi la pista Icardi: se Kean dovesse essere riscattato dal Paris Saint-Germain, l’argentino potrebbe partire

La Juventus ha provato a riportarlo a casa dopo solo un anno, ma alla fine Moise Kean si è trasferito in prestito al Paris Saint-Germain. E ieri l’attaccante di origini ivoriane ha trovato la prima gioia personale con la maglia dei parigini: una gioia doppia visto che contro il Dijon il classe 2000 ha firmato una doppietta.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Icardi

L’ottima prova di Kean fa ben sperare in casa transalpina. Il Psg potrebbe riscattare l’italo-ivoriano a fine stagione versando 30 milioni di euro all’Everton, proprietario del cartellino. Se il club decidesse di puntare sul giovane italiano, allora potrebbe essere difficile trovare spazio per Mauro Icardi.

L’attaccante argentino, che non risulta essere una prima scelta per Tuchel, potrebbe salutare a fine stagione se non dovesse trovare troppo spazio e se i parigini decidessero di puntare su Kean. Ecco allora che la Juventus potrebbe decidere di affondare il colpo proprio per l’ex capitano dell’Inter. L’argentino rappresenterebbe un ritorno di fiamma. I bianconeri sono sempre stati interessati all’attaccante e l’interesse da Torino non sembra essersi mai sopito.

Ecco perché Fabio Paratici e il resto della dirigenza bianconera potrebbero approfittare della situazione. Gli occhi della Juventus sarebbero vigili su Parigi, in attesa di capire se nei prossimi mesi la situazione subirà delle evoluzioni.

