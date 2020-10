Calciomercato Milan, futuro Donnarumma | Offerta stellare

Il futuro di Donnarumma continua ad essere un vero rebus nel Milan: arriva un’offerta stellare per l’estremo difensore rossonero

In casa Milan una delle prime questioni da risolvere in chiave calciomercato è senza dubbio il futuro di Gianluigi Donnarumma. Con il contratto in scadenza, su di lui continua ad esserci l’interesse delle migliori squadre europee. Offerto un contratto stellare da una big europea al portiere rossonero.

Calciomercato Milan, PSG pazzo di Donnarumma: pronti 10 milioni all’anno per lui

Il Milan rischia seriamente di perdere il proprio portiere il prossimo giugno, se non prima. Infatti, Gianluigi Donnarumma vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri il prossimo 30 giugno e per ora le pratiche per il rinnovo sembrerebbero complicate. Su di lui continua ad essere forte il pressing del PSG, intenzionato ad acquistarlo per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, il club parigino sarebbe pronto al grande passo per convincere Donnarumma, assecondando le richieste del suo procuratore, Mino Raiola, ed offrire un contratto da 10 milioni all’anno all’estremo difensore. Difficilmente il Milan potrà riuscire a pareggiare l’offerta dei francesi, rischiando seriamente di perdere il proprio portiere.

