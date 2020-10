Calciomercato, duello Juventus-Inter | Derby d’Italia per l’esterno goleador

La Juventus e l’Inter si sfideranno sul mercato per aggiudicarsi le prestazioni dell’esterno goleador. I due club vogliono rinforzare per bene le fasce. Ecco tutti i dettagli.

La Juventus e l’Inter sono sempre molto attenta alla crescita dei calciatori in giro per l’Europa. In particolare, dal rendimento di questi ultimi in Champions League. Nella giornata di ieri sono stati tanti i calciatori che si sono messi in mostra. Uno di questi è Angelino, attualmente al Lipsia ma di proprietà -ancora per poco- del Manchester City.

Juventus e Inter, pressing per Angelino

Angelino è stato ceduto dal Manchester City al Lipsia in prestito con obbligo di riscatto, un’operazione da circa 20 milioni di euro totali. Ieri ha segnato il primo gol in Champions League contro l’Istanbul B.B. nella vittoria delle lattine per 2-0. Il terzino spagnolo potrebbe essere una suggestione di mercato per la Juventus.

La permanenza di Alex Sandro, infatti, è tutt’altro che scontata: i problemi fisici del terzino sinistro brasiliano stanno inducendo Pirlo a puntare su Frabotta o su Cuadrado adattato. Un problema che la Juve vuole risolvere al più presto. Il costo di Angelino è di circa 30 milioni di euro e non è escluso che anche l’Inter possa puntare su di lui: i nerazzurri vogliono avere un altro terzino di alto livello insieme ad Hakimi da mettere a disposizione di Conte. Lo spagnolo è un classe ’97 che ha ancora ampi margini di miglioramento e lo ha dimostrato con la maglia del Lipsia, segnando 4 gol in 6 partite.

