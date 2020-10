Calciomercato Juventus, proposta del Barcellona | Contromossa di Pirlo

La Juventus lavora sul calciomercato e ascolta nuove offerte in arrivo dai grandi club. Mossa del Barcellona, arriva la controfferta di Pirlo

È stato un avvio di stagione incerto per la Juventus, che ha conquistato cinque punti nelle prime tre gare disputate sul campo che vanno ad aggiungersi ai tre punti conquistati a tavolino contro il Napoli a causa della mancata presenza dei partenopei all’Allianz Stadium.

Contro Roma e Crotone sono state evidenziate alcune lacune che potrebbero essere colmate con il tempo, ma c’è ancora diverso lavoro da fare. Andrea Pirlo ha più volte dichiarato di fare esperimenti in questo inizio di stagione visto che non ha avuto la possibilità di anticiparli a causa dell’assenza del precampionato.

Calciomercato Juventus, il Barcellona offre Firpo per Demiral: arriva la controfferta di Pirlo

C’è ancora tempo per rialzarsi e la squadra è concentrata sul campo, mentre la società ha in mente diverse operazioni da effettuare in entrata e in uscita. C’è da tenere conto poi che potrebbero arrivare offerte importanti nei prossimi mesi e un calciatore cercato da diversi club è Merih Demiral.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Barcellona, che avrebbe preparato l’assalto mettendo sul piatto Junior Firpo. Un’offerta che non soddisfa la Juventus e Andrea Pirlo, il quale starebbe pensando alla contromossa richiedendo Riqui Puig.

Demiral, oltre ad avere grandi margini di miglioramento, ha dimostrato in questi mesi di essere già un elemento affidabile per le grandi squadre europee.

