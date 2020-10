Calciomercato Juventus, scambio monstre tra scontenti | Intrigo in attacco

Continua il lavoro della Juventus in ottica futura cercando di risolvere al meglio la situazione dei giocatori più scontenti: la soluzione

La stagione è iniziata da poche settimane, ma già spuntano i primi malcontenti nella rosa della Juventus. La situazione di Paulo Dybala è da monitorare sempre molto attentamente con l’attaccante argentino, che ha fatto il suo debutto stagionale in maglia bianconera sotto la nuova gestione di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, idea di scambio Dybala-Griezmann

Situazione simile anche quella vissuta dal talentuoso francese del Barcellona, Antoine Griezmann, ancora in panchina per 90 minuti nella sfida di Champions League. Con Dybala che non trova ancora l’accordo per il rinnovo contrattuale e visti gli ottimi rapporti tra i due club, ci sarebbe per ora soltanto un’idea di un succoso scambio tra le due big d’Europa.

La pista, però, è difficilmente percorribile ma entrambi i giocatori invocheranno più spazio durante la stagione. Infine, Paulo Dybala dovrebbe rinnovare per non arrivare ad un anno dalla scadenza del suo contratto che lo lega alla Juventus.

Una situazione da monitorare nelle prossime settimane con la possibilità di scegliere così nuove avventure in vista della prossima stagione.

