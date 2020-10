Calciomercato Juventus, sfuma il sogno in attacco | Ingaggio raddoppiato!

Il calciomercato della Juventus potrebbe essere orientato su un nuovo acquisto in attacco da affiancare a Cristiano Ronaldo. Occhio, però, alla forte concorrenza del Real Madrid, ora in vantaggio

Il futuro di Paulo Dybala resta in bilico e dunque potrebbe essere all’orizzonte una nuova rivoluzione offensiva per Andrea Pirlo. I bianconeri sono alla ricerca di una punta da affiancare a Cristiano Ronaldo, nonostante l’arrivo di Alvaro Morata, per completare l’attacco. Erling Haaland resta da sempre il preferito in casa bianconera, ma l’operazione sembra sempre più complessa a causa dell’inserimento del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Haaland verso il Real

Secondo quanto riporta il portale Defensa Central, sarebbe sempre più lontano l’arrivo della forte e giovane punta a Torino. Il Real Madrid fa sul serio e sembra disposto a mettere sul piatto una cifra veramente importante per permettere all’attaccante di sbarcare in Spagna. Il gioiello del Borussia Dortmund percepisce ora 4 milioni l’anno, mentre i Blancos sarebbero disposti a raddoppiare il suo ingaggio. Si parla di una cifra tra i 7 e i 7,5 milioni di euro pur di prelevare il calciatore. L’affare potrebbe avvenire, dunque, nella prossima estate, lasciando al palo tutta la concorrenza.

