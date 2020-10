La sconfitta dell’Inter nel derby ha evidenziato alcune criticità della difesa nerazzurra: per Conte ecco il possibile scambio in Serie A

E’ sempre difficile da digerire una sconfitta nel derby. L’Inter ha perso contro un Milan che, da quando ha ritrovato Ibrahimovic, sembra indomabile. Il 2-1 arrivato nell’ultimo turno di campionato ha messo in mostra alcune criticità della linea a tre messa in piedi dal tecnico de nerazzurri Antonio Conte, che potrebbe avanzare ancora qualche richiesta dal mercato a gennaio per modificare il reparto arretrato. Con Skriniar e Bastoni costretti all’isolamento per la positività al Covid 19, infatti, l’allenatore ha avuto a disposizione come centrale il solo De Vrij, affiancato da due ‘adattati’ nel ruolo come D’Ambrosio e Kolarov. Pertanto il salentino potrebbe richiedere un nuovo centrale difensivo capace di stare in una difesa a tre.

Inter, scambio per Toloi: ecco l’offerta

Ecco dunque che l’idea giusta potrebbe provenire dalla Serie A e, in particolar modo, dall’Atalanta. Anche Gasperini è infatti solito optare per uno schieramento difensivo a tre uomini. Tra i centrali dei bergamaschi spicca Rafael Toloi. Il brasiliano è già stato accostato all’Inter in altre circostanze, ma di fatto non c’è mai stata una vera e propria trattativa. A gennaio pertanto Beppe Marotta potrebbe virare sul trentenne atalantino per rinforzare la difesa di Conte. Per convincere la dirigenza bergamasca a cedere il difensore, l’amministratore delegato interista potrebbe mettere sul piatto una convincente contropartita: Nainggolan. Lo scambio, con un valore economico che si aggira sui 15-18 milioni di euro, potrebbe chiudersi alla pari ed accontenterebbe entrambe le squadre.

Giampiero Gasperini è infatti un grande estimatore del centrocampista belga, che potrebbe tornare molto utile in questa stagione soprattutto nel caso in cui, come nella passata, l’Atalanta dovesse proseguire oltre i gironi il proprio cammino in Champions.

