Calciomercato Juventus, niente Inter | Colpo a gennaio!

L’infortunio di Chiellini mette in allarme Pirlo: a gennaio si può tornare sul calciomercato

L’infortunio di Chiellini tiene in apprensione la Juventus e soprattutto Andrea Pirlo, che con già una copertura non eccessivamente lunga nel reparto difensivo deve fare i conti con le assenze improvvise. Dopo aver ceduto Rugani, quindi, il reparto difensivo, oramai schierato sempre a tre, ha bisogno di qualche innesto e a gennaio si potrebbe tentare l’assalto a un ex giocatore della Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio Mbappe-Ronaldo | Perez dà il ‘via libera’

Calciomercato Juventus, il difensore arriva dal Chelsea

Si tratta di Antonio Rudiger, passato al Chelsea dove attualmente, però, non sta trovando lo spazio desiderato. Già in estate accostato al ritorno in Serie A, l’ex Roma potrebbe finalmente riabbracciare il campionato che lo ha consacrato a livello internazionale, permettendogli di trovare la continuità desiderata al Chelsea. La Juventus vorrebbe assicurarselo con una cifra contenuta, così da poter andare a beffare la concorrenza dell’Inter, che ugualmente si era interessata al possibile rientro in Italia del centrale tedesco classe ’93.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato, duello Juventus-Inter | Derby d’Italia per l’esterno goleador

Calciomercato Juventus, scambio monstre tra scontenti | Intrigo in attacco