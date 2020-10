La Juventus pregusta l’affare a costo zero. Scippo clamoroso al Manchester City di Pep Guardiola, ‘sogno’ di Agnelli, ma anche all’amico Barcellona

Come sempre la Juventus è molto attenta al mercato dei possibili futuri svincolati. Leo Messi a parte, in cima ai desideri figura probabilmente l’austriaco Alaba in scadenza a giugno 2021 col Bayern Monaco, che a quanto pare ha rilanciato mettendo sul piatto una nuova ricca offerta. Sulla lista della dirigenza bianconera sarebbe poi presente un giovane e promettente calciatore spagnolo attualmente al Manchester City guidato da Pep Guardiola, ‘sogno’ mai nascosto del presidente Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, colpo Eric Garcia: ‘scippo’ a City e Barcellona

Togliamo l’alone di mistero alla notizia, il ‘Citizen’ che la Juve può ‘scippare’ all’allenatore catalano è Eric Garcia. Parliamo di un classe 2001 di grandi prospettive, quasi un titolare fisso della formazione inglese quarta con nove punti dopo le prime quattro giornate di Premier League. Nato a Barcellona e cresciuto nella ‘cantera’ dei blaugrana, vogliosi di riportarlo a casa dopo averlo perso per poco meno di 2 milioni nel 2017, il 19enne è un difensore che sa fare molto bene anche il ruolo di terzino destro. Dotato sul piano tecnico e bravo nell’anticipo, può essere tranquillamente utilizzato come centrale di una retroguardia a tre. Ecco perché per Pirlo, e in generale per il reparto arretrato juventino che ha bisogno di un forte restyling, sarebbe il rinforzo ideale. Paratici e soci possono strapparlo al City e alla concorrenza del Barça con una proposta d’ingaggio sui 3-4 milioni di euro netti.

