Il prossimo calciomercato dell’Inter potrebbe vedere la partenza di due centrocampisti: club europei interessati

Il calciomercato non si ferma mai ed anche con la sessione per i trasferimenti attualmente chiusa, l’Inter continua a progettare il futuro. A finire nel mirino di alcuni top club europei sono due calciatori nerazzurri, finiti nella lista dei possibili partenti. Tre club su due centrocampisti in uscita.

Calciomercato Inter, Eriksen e Brozovic in uscita: PSG, Bayern e Monaco fanno la fila

La finestra estiva di calciomercato, durata solamente un mese, non è bastata all’Inter per piazzare alcuni calciatori in uscita. Così, si lavora già da adesso per l’uscita di due centrocampisti. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, nelle lista dei possibili partenti dei nerazzurri ci sono Marcelo Brozovic e Christian Eriksen, sui quali sono puntati i mirini di tre club europei.

Per il croato infatti, la destinazione più probabile al momento sembrerebbe il Monaco. La squadra francese già durante l’ultima sessione di mercato aveva mostrato interesse per il centrocampista, ma il tempo per trattarlo fu troppo poco. Mentre per il danese arrivato a gennaio dal Tottenham sarebbe corsa a due. Il primo club interessato è il PSG, pronto a rinforzare con la sua qualità la zona centrale del campo. Mentre l’altro club è il Bayern Monaco, pronto a dare battaglia ai francesi per il calciatore nerazzurro. Dunque due possibili addii per l’Inter, che porterebbero entrate nelle casse nerazzurre da poter poi reinvestire.

