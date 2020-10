Calciomercato Juventus, assalto al terzino | Scambio con Ramsey

La Juventus ragiona già sul calciomercato di gennaio per impreziosire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. I bianconeri puntano su un nuovo terzino, viste le condizioni di Alex Sandro. Occhio allo scambio con Ramsey

La Juventus pensa a rinforzare la rosa durante il mercato di gennaio. I bianconeri puntano forte su un nuovo terzino sinistro, dato che Alex Sandro non convince totalmente Andrea Pirlo e le sue condizioni fisiche destano alcune perplessità. Occhio a un nome che milita attualmente in Premier League e per cui potrebbe essere preparato uno scambio con Aaron Ramsey.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a Mbappe | Cifra clamorosa!

Calciomercato Juventus, si pensa a Marcos Alonso. Scambio in vista

La Juventus vuole rinforzare la posizione di esterno sinistro sul mercato. I bianconeri restano molto attenti alla situazione di Marcos Alonso, in rotta di collisione con Frank Lampard al Chelsea. L’esterno spagnolo, entrato anche nel mirino dell’Inter negli ultimi mesi, potrebbe lasciare i Blues in prestito.

Paratici potrebbe, in particolare, cercare di preparare un interessante scambio con il club inglese. Sul tavolo anche Aaron Ramsey che potrebbe tornare in Premier League. Si tratterebbe di uno scambio di prestiti con diritto di riscatto fissato per entrambi i calciatori intorno ai 18 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, a zero dal Milan | Tutti i dettagli