Calciomercato Inter, colpo in attacco | Contatti per gennaio

Antonio Conte non è mai felice appieno. E così l’allenatore dell’Inter potrebbe essere accontentato con un colpo a gennaio: ecco chi è

L‘Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione. La società nerazzurra è stata una delle protagoniste nell’ultima sessione di calciomercato con colpi davvero importante come Hakimi e Vidal. A gennaio potrebbe così arrivare un nuovo rinforzo per lo stesso allenatore Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Gervinho la freccia per Conte

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il 33enne attaccante del Parma, Gervinho, potrebbe diventare la freccia per il tecnico leccese. Già vicinissimo negli ultimi giorni di mercato, potrebbe arrivare anche in prestito a gennaio. Il suo contratto scadrà nel 2022, ma, anche se è felice in terra emiliana, potrebbe essere l’arma in più a partire dal 2021.

La società nerazzurra continua a muoversi in ottica calciomercato in vista della prossima stagione con innesti di qualità.

Conte ora pensa al campo, ma dovrebbe essere accontentato ancora una volta dalla dirigenza dell’Inter puntellando la rosa a disposizione del tecnico salentino.

