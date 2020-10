Calciomercato Juventus, che sgarbo a Gasperini | Scambio a centrocampo

Calciomercato Juventus, Paratici lavora a un altro super scambio in Serie A: ecco la carta a sorpresa della dirigenza bianconera con l’Atalanta

In questa sessione di calciomercato, come preannunciato dai protagonisti a tempo debito, la parte del leone l’hanno fatta gli scambi o comunque le formule di trasferimento creative. Una linea seguita anche dalla Juventus, che continua a ragionare su ipotesi di questo tipo anche per il futuro. E’ prevedibile che anche le prossime finestre di trasferimenti saranno condizionate dall’emergenza economica generata dal coronavirus. Dunque, Paratici studia già per i prossimi mesi altre operazioni di questa portata.

Calciomercato Juventus, assalto a De Roon: la proposta all’Atalanta

Il percorso di rinnovamento avviato dai campioni d’Italia proseguirà anche in futuro e continuerà a toccare diversi reparti. A centrocampo, gli innesti di Arthur e McKennie hanno rinnovato la mediana, ma serviranno anche innesti di esperienza. Un giocatore ideale per il modulo di Pirlo potrebbe essere Marten De Roon. Il centrocampista olandese, 29 anni, è ormai nel pieno della sua maturazione.

Si tratta di un giocatore fondamentale nello spartito tattico dell’Atalanta di Gasperini, dunque strapparlo ai nerazzurri non si annuncia facile. Ma i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Rolando Mandragora. Il giocatore è tornato in prestito all’Udinese e da lì potrebbe essere nuovamente prelevato per tentare uno scambio, con conguaglio economico a favore dei bergamaschi di circa 20 milioni di euro.

