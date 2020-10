Calciomercato Milan, assalto a Depay | C’è l’offerta per gennaio!

La dirigenza del Milan ha ancora intenzione di rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Il mercato riaprirà a gennaio e potrebbe partire l’affondo per Memphis Depay, attaccante del Lione.

Il calciomercato è terminato appena due giorni fa, ma tra circa 2 mesi e mezzo ripartirà con la sessione invernale. Non tutti i club hanno portato a termine le operazioni che avevano in mente di concludere: uno di questi è il Milan, che dopo la cessione di Lucas Paqueta non è intervenuto per puntellare la rosa di Stefano Pioli. La cessione del brasiliano, però, ha permesso ai rossoneri di incassare una bella cifra, che probabilmente verrà reinvestita e il nome per l’attacco è quello di Memphis Depay.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Chiesa e la Juventus ‘umiliati’ | L’ex a gamba tesa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter, riparte il derby | L’annuncio del top player

Milan, tentativo per Depay dal Lione

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, Memphis Depay è l’obiettivo numero uno per l’attacco del Barcellona. L’attaccante olandese si libererà nel giugno 2021 a parametro zero dal Lione e Koeman lo avrebbe già voluto a disposizione nei giorni scorsi. Tuttavia, non si è concretizzata la cessione di Dembélé al Manchester United, così Depay è rimasto al Lione.

Il Milan, dunque, ha ancora chance per ingaggiare l’ex attaccante dei Red Devils. Forte della cessione di Lucas Paqueta e dei 20 milioni di euro incassati -e non ancora reinvestiti- a gennaio il club rossonero potrebbe tentare l’affondo per Depay. Il Lione si ‘accontenterebbe’ di 15 milioni, una cifra che farebbe felice il presidente Aulas, ormai rassegnato a perdere il proprio gioiello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Gotze ad un passo dalla Serie A | Ufficiale al PSV

Calciomercato, Allegri si avvicina | Rottura totale allenatore-ds