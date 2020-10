Under 21, due positivi al Covid-19 nell’Italia | Comunicato UFFICIALE

Il sito della FIGC ha comunicato la positività di due calciatori dell’Italia Under 21. L’allenamento di oggi è stato annullato in attesa delle disposizioni dell’ASL.

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso nota la positività di due calciatori della selezione Under 21 dell’Italia. La squadra di Paolo Nicolato si trova in ritiro a Tirrenia, in vista del match di qualificazione ai prossimi Europei contro l’Islanda. L’allenamento di oggi è stato così annullato e la squadra è stata messa in isolamento fiduciario, in attesa delle disposizione dell’ASL competente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Gotze ad un passo dalla Serie A | Ufficiale al PSV

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Chiesa e la Juventus ‘umiliati’ | L’ex a gamba tesa

Italia Under 21, due positivi: il comunicato

Di seguito, il comunicato ufficiale della FIGC in merito ai due positivi nella rosa del ct Nicolato: “Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata. I calciatori in questione, totalmente asintomatici, erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica 4 ottobre, ed erano stati ammessi al gruppo squadra come da protocollo vigente. Nel rispetto delle attuali disposizioni, l’allenamento previsto oggi è stato annullato e la squadra si trova da ieri sera in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni della ASL competente, tempestivamente avvertita. Tutta la delegazione, calciatori e staff, comunque negativa al secondo tampone, ripeterà questa mattina gli esami molecolari“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pogba a parametro zero | Il piano di Paratici

Serie A, tegola nella corsa scudetto | Infortunio shock: out tre mesi