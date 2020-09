Calciomercato Milan, colpo in attacco | Assalto decisivo a Depay

Il Milan continua a lavorare in ottica futura cercando di rinforzare il reparto offensivo. Pronto il nuovo assalto a Memphis Depay

Saranno ultimi giorni di calciomercato davvero molto intense con le big d’Italia protagoniste. Così il Milan starebbe pensando di rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli con un altro colpo da urlo. Nel mirino ci sarebbe sempre Memphis Depay, attaccante olandese del Lione, ma sulle sue tracce ci sarebbero tanti club prestigiosi d’Europa.

Calciomercato Milan, Depay ancora nel mirino

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il futuro di Memphis Depay potrebbe essere lontano dalla Ligue1. Sulle sue tracce ci sarebbe il forte interessamento del Barcellona con Koeman pronto a fare di tutto per averlo in rosa.

Il Milan continuerà a preparare l’assalto inserendo nella trattativa anche il brasiliano Lucas Paqueta, che non rientra più nei piani del club italiano. Un’ultima offensiva decisiva per rinforzare il reparto offensivo, ma non sarà facile arrivare a lui.

L’olandese sarebbe proprio la ciliegina sulla torta per la compagine rossonera che intende essere protagonista in vista della prossima stagione dimenticando gli ultimi anni infelici.

