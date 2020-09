Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus negli ultimi giorni di mercato, ma il suo futuro resta in bilico. Possibile scambio in extremis

Douglas Costa sarebbe sul punto di dire addio alla Juventus negli ultimi giorni della sessione di calciomercato. Il talentuoso giocatore brasiliano potrebbe essere ceduto dal club bianconero per fare cassa; inoltre, ci sarebbe un’idea di scambio davvero entusiasmante.

Calciomercato Juventus, scambio con Dembele

Lo stesso Costa avrebbe rifiutato la destinazione Wolverhampton in Premier League preferendo così altro. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il brasiliano potrebbe essere inserito in uno scambio con il Barcellona per Dembele, che non rientrerebbe più nei piani di Koeman. Tutto sarà posticipato proprio nelle ultime ore di mercato con la possibilità davvero avvincente.

L’obiettivo della Juventus sarebbe quello di finanziare la sua cessione per liberare così lo slot per arrivare a Federico Chiesa. L’esterno viola potrebbe così di colpo lasciare la Fiorentina per un nuovo capitolo importante della sua carriera. Il giocatore nel giro della Nazionale del ct Mancini vorrebbe essere protagonista anche in campo europeo.

Saranno giorni davvero movimentati in casa bianconera per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo tra acquisti e cessioni.

