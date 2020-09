Il Manchester City punta il mirino in casa Juventus guardando con attenzione alla retroguardia: possibile scambio nel reparto difensivo

Il calciomercato della Juventus ha avuto una svolta molto importante con l’arrivo di Alvaro Morata a risolvere il rebus attaccante. Ora si lavora anche sulle uscite per finanziare nuovi colpi. A mettere gli occhi su un calciatore bianconero in uscita è il Manchester City, che potrebbe proporre lo scambio con un terzino.

Calciomercato Juventus, il Manchester City pensa a Rugani: scambio con Mendy

Iniziare a pensare alle cessioni ora sarà fondamentale per la Juventus. Gli esuberi da piazzare ci sono, ma bisogna trovare l’offerta giusta per lasciarli andare. Uno dei probabili partenti è Daniele Rugani, difensore centrale sul quale ci sarebbero molte squadre di Premier League come Newcastle e Leeds. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, a mettere gli occhi sul difensore bianconero ci sarebbe anche il Manchester City. La società juventina valuta Rugani intorno ai 20-25 milioni di euro, ma vista l’emergenza degli inglesi in difesa, potrebbe svilupparsi uno scambio.

Così i ‘citizens’ potrebbero mettere sul piatto uno scambio con Benjamin Mendy, terzino sinistro con poco spazio nella rosa di Guardiola. Il calciatore potrebbe interessare alla Juventus, che continua a cercare rinforzi proprio sulla fascia sinistra. Possibile scambio che dunque potrebbe prendere piede, così da accontentare entrambe le società.

