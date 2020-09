Calciomercato Juventus, retroscena Dzeko | Proposto un giocatore!

Si infittisce l’intrigo di mercato riguardante il futuro di Edin Dzeko: la Juventus ci ha provato con una clamorosa proposta ai giallorossi

Non è un mistero che Edin Dzeko sia tra gli obiettivi principali della Juventus per rimpiazzare Higuain nel calciomercato estivo. Il bosniaco, corteggiato a lungo dai bianconeri, non conosce ancora il suo futuro. In tal senso, spunta un clamoroso retroscena nella trattativa che potrebbe portare il centravanti della Roma alla corte di Pirlo.

Calciomercato Juventus, scambio per Dzeko: i dettagli

Un’idea, la proposta ed il no secco. La Juventus ci ha provato ma senza successo. Uno scambio per arrivare a convincere il club di Friedkin, Danilo sul piatto per scardinare le resistenze della Roma e portare Dzeko a Torino.

L’ex laterale del Manchester City, reduce da una prima stagione deludente con i bianconeri, non rientra nei piani del club capitolino. La Roma, dunque, ha rifiutato l’ipotetico affare che avrebbe visto Dzeko vestirsi di bianconero, con Danilo agli ordini di mister Fonseca.

L’interesse della ‘Vecchia Signora’ rimane vivo: Dzeko è il preferito di Pirlo per l’attacco 2020/21.

