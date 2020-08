La Juventus continua a cercare un bomber la prossima stagione ed il giornalista Luca Momblano svela le ultime indiscrezioni su Dzeko e Milik

La Juventus di Andrea Pirlo prende forma ed i bianconeri si concentrano sul mercato per la prossima stagione. La priorità sembrerebbe trovare un rinforzo per l’attacco. Il giornalista Luca Momblano svela la situazione legata a due obiettivi per la zona offensiva, Dzeko e Milik.

Calciomercato Juventus, Momblano allo scoperto: ”Mollato Milik, Dzeko quarta scelta”

La Juventus ha come obiettivo principale in questo calciomercato l’acquisto di un attaccante. Con la partenza di Gonzalo Higuain bisogna rinforzare la zona offensiva del campo, trovando un attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane, quelli di Edin Dzeko ed Arkadiusz Milik sembrerebbero essere i nomi in pole position. Diversamente la pensa però il giornalista Luca Moblano.

Infatti durante la diretta YouTube di JB Live sul canale Juventibus, il giornalista svela che la Juventus avrebbe definitivamente tolto dagli obiettivi l’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik. Per quanto riguarda invece quello che sembrerebbe essere il nome più in voga al momento, ovvero l’attaccante della Roma, Edin Dzeko, il giornalista rivela che il bosniaco sarebbe solo la quarta scelta della Juventus. Infatti, prima di lui ci sarebbero almeno altri tre calciatori superiori. Dichiarazioni dunque che ribaltano il mercato della Juventus ideato fino ad ora.

