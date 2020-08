Calciomercato, futuro Messi | Un top club si tira fuori dalla corsa

Il futuro di Lionel Messi al Barcellona è ancora incerto e l’argentino ha comunicato di voler andare via: un top club si defila dalla corsa al campione

Il calciomercato si infiamma in casa Barcellona dopo l’annuncio della volontà di Lionel Messi di lasciare la squadra catalana. Inevitabilmente i top club europei hanno subito drizzato le antenne, porgendo l’orecchio al possibile grande colpo di mercato. Anche l’Inter sogna l’arrivo del fenomeno argentino, ma al momento ad essere in vantaggio sembrerebbe essere il Manchester City di Pep Guardiola, pronto a tutto per assicurarsi il 10 blaugrana. A tirarsi fuori dalla corsa alla ‘pulce’ però è il Bayern Monaco. Infatti il CEO del club bavarese, Karl-Heinze Rumenigge ha dichiarato ai microfoni di ‘Tuttosport’ che la società tedesca non può permettersi la firma di Messi. Infine l’ex conoscenza del calcio italiano esprime la propria tristezza nel vedere Messi allontanarsi dal Barcellona, visto che il fenomeno argentino ha scritto la storia del club catalano e tutti si aspettavano un finale diverso.

