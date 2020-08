Coronavirus, Pogba positivo | L’annuncio dell’allenatore

Nello stilare le convocazioni per la nazionale francese, Deschamp ha dovuto fare a meno di Paul Pogba: il centrocampista è positivo al Coronavirus

Paul Pogba è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è il c.t. della nazionale francese, Didier Deschamp, che nel motivare l’esclusione del calciatore dalla lista dei convocati ha svelato la positività del centrocampista. Al suo posto il tecnico transalpino ha convocato il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, che non rientrava tra i convocati della Francia da due anni ed il giovane talento, Eduardo Camavinga. Duro colpo dunque per Pogba che nei test pre-ritiro ha scoperto di essere stato contagiato. Rinviato dunque per il centrocampista del Manchester United il ritorno in nazionale, dove manca da più di una anno. Vedremo se il calciatore ex Juventus sarà a rischio anche per la ripartenza della Premier League.

