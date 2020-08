Calciomercato, sorpresa Icardi | Torna in Serie A: la strategia

Mauro Icardi sembrerebbe poter partire dal PSG, dove non sarebbe più un titolare: a sorpresa l’argentino potrebbe tornare in Serie A

I 90 minuti in panchina nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco non sarebbero andati giù a Mauro Icardi. Il bomber ex Inter infatti sembrerebbe essere scivolato nelle gerarchie di Tuchel ed ora penserebbe all’addio. Possibile ritorno in Serie A per l’attaccante argentino.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Marotta affonda il super colpo | Arriva gratis

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Messi più Suarez | La pazza idea bianconera!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Ipotesi a sorpresa per il 2021!

Calciomercato, ritorno in Italia per Icardi: la Roma ci prova

Il futuro di Mauro Icardi al PSG sembrerebbe non essere più così certo. Il bomber argentino ha subito uno scivolamento nelle gerarchie di Tuchel ultimamente, come testimoniano i 90 minuti in panchina nella finale di Champions League, dove al suo posto è stato preferito Choupo-Moting, calciatore in uscita da Parigi. Questo porta Icardi a ragionare sul proprio futuro, ma non solo. Infatti ci sarebbe la Roma a sondare il terreno tramite intermediari per il bomber ex Inter.

Nei giallorossi sicuramente Icardi tornerebbe ad essere protagonista indiscusso, ma la trattiva non sarebbe facile. Infatti per prima cosa bisogna ricordare che in caso di cessione dell’argentino, il PSG dovrebbe dare all’Inter 15 milioni di euro. Poi bisogna calcolare anche la difficoltà che avrebbe la squadra capitolina nel pagare il cartellino di Icardi, così l’ipotesi che la Roma sta cercando di capire se possa essere fattibile attraverso degli intermediari sarebbe quella del prestito. Vedremo se si aprirà qualche spiraglio di possibilità di vedere Icardi con la maglia giallorossa nella prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, caos Barcellona | Paratici pensa al colpaccio