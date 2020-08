Calciomercato Juventus, caos Barcellona | Paratici pensa al colpaccio

Calciomercato Juventus, occasione clamorosa da Barcellona: Griezmann potrebbe andare in rotta con i blaugrana, Paratici pronto ad approfittarne

L’avventura in blaugrana di Antoine Griezmann potrebbe terminare già quest’estate. E’ quello che filtra dalla Spagna, precisamente dal Barcellona, dove il club catalano si appresta ad una vera e proprio rivoluzione, dopo l’annata storica (nel senso negativo del termine) appena conclusasi. L’addio di Messi, il 2-8 rimediato contro il Bayern e tanto altro ancora: sulle spalle dei blaugrana c’è un peso insopportabile da mantenere. Un peso che potrebbe aggravarsi ulteriormente, con l’ultimo controverso gesto di Griezmann, che avrebbe suscitato l’ira dei tifosi e della dirigenza blaugrana.

Juventus, Griezmann in rotta con il Barcellona: bianconeri alla finestra

Come riportato dal media iberico ‘DonDiario’, l’ambiente Barcellona non avrebbe per nulla gradito un commento che Griezmann avrebbe postato in merita alla foto (ormai celebre) di Lewandowski, a letto con la Champions League. Un emoji fin troppo sorridente ed una corona utilizzata per magnificare lo stesso avversario che ha fatto esplodere il Barça con 2-8 da record. Ragion per cui, anche la posizione dell’attaccante francese, adesso, sembra a rischio: tanti i top club europei che sarebbero pronti a prendere per la gola il club catalano (alla ricerca di liquidità per risanare il bilancio). Tra questi, anche la Juventus, che guarderebbe con attenzione il profilo di Griezmann come possibile erede di Paulo Dybala. Se la ‘Joya’ dovesse andar via, i bianconeri potrebbero avere lo spazio in rosa e le risorse economiche giuste per tentare l’approccio con i blaugrana.

D’altronde, i rapporti di mercato tra Juventus e Barcellona sono ottimi, soprattutto dopo lo scambio tra Arthur e Pjanic. E l’asse Torino-Catalogna potrebbe tornare presto a scaldarsi.

