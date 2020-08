Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Ipotesi a sorpresa per il 2021!

Ancora poche ore, poi si conoscerà con certezza il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Dopo il tweet di Mino Raiola, ecco la notizia che conforta i tifosi

In casa Milan l’argomento principale degli ultimi giorni è costituito dal rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, protagonista di sei mesi davvero incredibili in rossonero, potrebbe anche pensare alla firma per un prolungamento. Nella serata di ieri, però, il suo agente, il noto Mino Raiola, ha smentito l’imminente accordo con la società milanese, ma c’è un aspetto che fa ben sperare.

Calciomercato Milan, Ibra ancora in rossonero ‘grazie’ al Decreto Crescita

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” il Decreto Crescita farà la sua parte visto che farà risparmiare le tasse alle parti coinvolte nell’affare. Ibrahimovic dovrà così restare per due anni completi in Serie A fino a dicembre 2021.

Una notizia che farà ben sperare a tutto l’ambiente per l’imminente accordo con il Milan. Zlatan Ibrahimovic vorrebbe continuare ad essere protagonista in maglia rossonera per cercare di riportare la compagine italiana nel calcio che conta.