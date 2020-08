Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona: la trattativa per il suo trasferimento potrebbe far sfumare un obiettivo alla Juventus

Il futuro di Lionel Messi sembrerebbe ormai essere deciso. L’addio al Barcellona sarebbe ormai cosa scritta ed il suo trasferimento potrebbe portare ad una beffa anche per la Juventus. Sfuma l’obiettivo in attacco.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus più lontanto: il Manchester City lo inserisce nell’affare Messi

Andrea Pirlo ha subito messo le cose in chiaro nella Juventus ed ha comunicato a Gonzalo Higuain di non fare parte del progetto bianconero per la prossima stagione. Il bomber argentino andrà così rimpiazzato con un altro attaccante e Fabio Paratici sembrerebbe aver puntato il mirino su Gabriel Jesus del Manchester City. A rovinare i piani dei bianconeri però arriverebbe il Barcellona insieme a Lionel Messi. Infatti il fenomeno argentino sarebbe ormai ad un passo dall’addio ai catalani e potrebbe finire nei ‘citizens’ di Guardiola.

A facilitare la scelta di Messi inoltre, ci sarebbe anche la disponibilità di Sergio Aguero, parente e connazionale della ‘pulce’, che sarebbe pronto a lasciare la maglia numero 10 al fenomeno. Per convincere il Barcellona però, il Manchester City potrebbe decidere di inserire nella trattativa proprio il bomber brasiliano che piace alla Juventus. Gabriel Jesus infatti, secondo quanto dichiarato dal giornalista spagnolo Sergi Hernandez ai microfoni di calciomercato.it, sarebbe uno dei giocatori che piacciono al Barcellona. Quindi, qualora l’affare dovesse andare in porto, i bianconeri vedrebbero sfumare l’obiettivo in attacco.

