Una proposta clamorosa quella giunta in casa Juventus direttamente dalla Spagna: super scambio nel calciomercato estivo con il top club

La Juventus in attesa di chiudere alcune importanti cessioni, Higuain su tutti, guarda ai possibili colpi in entrata. In tal senso, il calciomercato estivo starebbe per portare in dote un ipotetico maxi-affare con il top club spagnolo. Spunta l’ipotesi scambio per il top player: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, super scambio: ecco l’offerta shock

Un momento delicato quello che Eden Hazard sta vivendo a di Madrid. Il club spagnolo è scontento dell’ultima stagione portata a termine con solo 1 gol e 7 assist in 22 presenze agli ordini di Zidane. Ecco che il rapporto tra il Real Madrid ed il belga si starebbe deteriorando, come riportato da ‘AS’, soprattutto dopo la convocazione con il Belgio con il quale non ha giocato nemmeno 1′.

Da Madrid starebbe nascendo l’idea di una proposta clamorosa alla Juventus: Zidane punta de Ligt, in uno scambio alla pari proprio con Hazard. Valutazione simile dei due top player tra i 90 ed i 100 milioni. La Juventus non ha però la minima intenzione di rinunciare all’ex capitano dell’Ajax, considerato il perno del futuro e quindi incedibile.

L’idea che porterebbe Hazard a Torino in un ipotetico affare con de Ligt è quindi destinata a crollare sul nascere: Pirlo si tiene stretto il centrale classe 1999.

