Calciomercato Juventus, scambio stellare per Dybala | I dettagli

La Juventus pensa al calciomercato in entrata ma deve tenere d’occhio anche le possibili offerte in arrivo per Dybala. Proposto un big!

Sono ore intense di calciomercato per la Juventus, che è nel bel mezzo di diverse trattative per rinforzare la rosa e fornire il miglior materiale possibile al tecnico Andrea Pirlo, che sarà all’esordio da allenatore e per questo avrà bisogno di un supporto della società per trovarsi subito a suo agio e fare bene.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri e Rangnick insieme | Clamorosa idea in Serie A

Appena un mese fa si verificava il ribaltone in panchina con l’esonero di Maurizio Sarri che pagava un rendimento deludente in Champions League, dove è arrivata l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Lione in seguito alla conquista dello scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, vice Donnarumma | Spunta un nome a sorpresa!

Calciomercato Juventus, proposto Griezmann per Dybala: la risposta

Un uomo tanto discusso in questa finestra di calciomercato è sicuramente Paulo Dybala, che a inizio agosto sembrava in partenza salvo poi essere blindato da Andrea Pirlo attraverso la conferenza di fine mese. Ora però potrebbe esserci un nuovo assalto per la Joya.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo e addio: il piano per Dybala

Secondo ‘Don Balon’, Antoine Griezmann sembrerebbe in uscita dal Barcellona e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad altri big. Per questo i Blaugrana potrebbero pensare alla trattativa che coinvolgerebbe Paulo Dybala, anche se la riuscita dell’affare appare difficile in quanto i bianconeri non sembrerebbero intenzionati a cedere l’argentino.

La Juventus infatti sta portando avanti la trattativa per rinnovare una volta per tutte il contratto di Dybala e renderlo ancor di più un tassello importante della rosa della ‘Vecchia Signora’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, non solo Inter | Possibile ritorno a Torino!

Calciomercato Juventus, scambio ‘anti Inter’ in Serie A | I dettagli