Calciomercato Juventus, apertura United | Ecco la formula per Pogba

La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Paul Pogba. Il club di Agnelli vorrebbe assicurare ad Andrea Pirlo un centrocampista top da affiancare ad Arthur

La Juventus in questa sessione di mercato oltre ad Arthur dal Barcellona -nell’ambito di uno scambio con Pjanic– si è assicurata anche Weston McKennie, profilo giovane, ma che non completa il centrocampo bianconero. Ed è per questo che la società vorrebbe acquistare un altro profilo internazionale, simile ad Arthur, in modo tale da consegnare a Pirlo una squadra in grado di far bene anche in Champions League: si tratta di Paul Pogba, e sotto questo punto di vista potrebbero esserci delle novità in futuro.

Juventus, possibile contropartita per Pogba

Il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport Paolo Paganini, attraverso il proprio profilo Twitter, ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra la Juventus e il Manchester United per il centrocampista francese. In particolare, dato che Pogba ha il contratto in scadenza nel 2021 e il rinnovo non è vicinissimo, i Red Devils stanno prendendo in considerazione l’idea di accettare delle contropartite tecniche.

C’è un piano B per #Pogba alla #Juventus.Il #ManchesterUnited non riesce a trovare l’accordo per il prolungamento che potrebbe quindi liberarsi a zero nel 2021.Lo United ha capito che non potrà incassare solo cash ma deve considerare le contropartite tecniche — Paolo Paganini (@PaPaganini) September 8, 2020

Su Pogba è noto l’interesse del Real Madrid, ma la Juventus potrebbe inserire nella trattativa Bernardeschi e Douglas Costa per convincere il Manchester United.

