Calciomercato Inter, l’ex Juve dice no | Il retroscena

Un’indiscrezione che riguarda il calciomercato dell’Inter e che vede l’ex top player della Juventus ‘allontanare’ i nerazzurri: i dettagli

Continua la ricerca in casa nerazzurra di rinforzi di spessore da regalare nel calciomercato estivo a Conte in vista dell’imminente nuova stagione. Il tecnico leccese non ha mai nascosto la voglia di un colpo di primissimo piano in attacco, per completare il reparto. Ecco quindi spuntare il retroscena che riguarda il top player ex Juventus: i dettagli.

Calciomercato, ‘no’ all’Inter: l’ex Juve gela Conte

Indiscrezioni clamorose che arrivano da fonti molto vicine al calciatore. Alvaro Morata, in uscita dall’Atletico Madrid, avrebbe rifiutato l’Inter. L’attaccante spagnolo, stimatissimo da Conte e Marotta, attende la chiamata della Juventus.

Il club bianconero è al momento concentrato sull’affare Suarez ma se dovesse naufragare la pista che porta al bomber del Barcellona, allora il nome di Morata tornerebbe fortemente in auge per l’attacco di Pirlo.

Una doccia fredda per Conte che sperava di riportare la punta della nazionale spagnola in Serie A. Morata resta in attesa: il ritorno alla Juventus al primo posto nei suoi pensieri.

