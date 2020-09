Eriksen fatica a trovare spazio nello scacchiere di Conte. L’Inter potrebbe utilizzare il danese per arrivare al colpo Kroos dal Real Madrid

L’Inter è pronta ad accogliere Arturo Vidal. Dopo un lungo inseguimento il club nerazzurro a breve potrebbe chiudere definitivamente l’ingaggio del centrocampista cileno, fuori dal progetti del Barcellona. L’ex Juventus era nei desideri di Antonio Conte già nella finestra di gennaio, quando però Marotta non riuscì a trovare l’accordo con i blaugrana per il trasferimento del giocatore.

Inter, addio Eriksen: scambio con Kroos

L’Inter nel mercato invernale consegnò invece Christian Eriksen all’ex Ct della Nazionale, con il danese però che non è riuscito ad inserirsi per il momento nello scacchiere nerazzurro. Il fantasista ex Tottenham ha avuto un ruolo secondario nell’undici meneghino, finendo regolarmente in panchina nel finale di stagione tra campionato ed Europa League. Eriksen fatica ad imporsi negli schemi di Conte, con la dirigenza di Viale della Liberazione che sarebbe entrata nell’ordine di idee di privarsi del giocatore di fronte ad un’offerta pesante e superiore ai 50 milioni di euro. Ad Eriksen può pensare il Real Madrid dell’estimatore Zidane, già a caccia del classe ’92 prima dello sbarco a Milano. L’Inter, in cambio del danese, potrebbe intavolare una trattativa con i ‘Blancos’ chiedendo l’inserimento di Toni Kroos. Il tedesco sarebbe il profilo perfetto per il centrocampo di Conte, un top nel ruolo insieme al pupillo Kante.

I nerazzurri punterebbero ad uno scambio alla pari, anche se non sarà semplice avere il via libera del Real considerando la volontà di Zidane di non privarsi di uno dei suoi senatori.

