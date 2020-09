Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lautaro | I dettagli

L’Inter lavora sul calciomercato per rinforzare la rosa ma deve tenere d’occhio le possibili offerte in arrivo. Torna in bilico la posizione di Lautaro

Il calciomercato è partito ufficialmente da pochi giorni ma siamo già nella fase calda che andrà avanti fino al prossimo 5 ottobre. Mai come quest’anno si vivono giornate ricche di notizie e ufficialità e l’Inter sta provando a muoversi nel migliore dei modi per diventare ancor più competitivi nella prossima Serie A.

Calciomercato Inter, il Barcellona pronto a tornare su Lautaro Martinez: sul piatto 65 milioni di euro

Per i nerazzurri però potrebbe tornare la minaccia Barcellona per strappare Lautaro Martinez. L’argentino è stato seguito per diversi mesi dai Blaugrana e, secondo quanto riportato da Goal.com, potrebbe esserci un nuovo assalto mettendo sul piatto circa 65 milioni di euro.

La trattativa potrebbe partire soprattutto se si dovesse concretizzare l’addio di Luis Suarez, che sembrerebbe ormai destinato a trasferirsi alla Juventus.

