Calciomercato Inter, via libera per la cessione | C’è l’ok di Conte!

Novità importanti in casa Inter per quanto riguarda la situazione cessioni: il nerazzurro sarebbe pronto all’addio: via libera!

L’Inter vuole continuare a colmare il gap con la Juventus per tornare a vincere in Italia dopo il predominio dei bianconeri. La compagine nerazzurra è reduce dalla cocente sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, ma è tutto pronto domani per ritornare in campo. Nel frattempo la società milanese sarebbe sempre al lavoro tra acquisti e cessioni in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, Godin verso il Rennes: c’è il via libera!

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” il desiderio di Diego Godin sarebbe quello di continuare con l’Inter, ma un’offerta dalla Francia potrebbe cambiare completamente i pani. Il Rennes ha già contattato l’agente dell’uruguaiano per capire se ci siano o meno i margini di un un suo possibile trasferimento: Conte avrebbe già dato il proprio consenso.

L’Inter non si opporrebbe alla sua cessione con Kumbulla sempre nel mirino: in caso di addio dell’uruguaiano, Skriniar potrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro. I contatti sono sempre più frequenti e così nei prossimi giorni potrebbe arrivare la risposta definitiva.

Godin potrebbe dire anche addio all’Inter dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Il centrale uruguaiano sarebbe anche propenso a volare in Ligue 1.

