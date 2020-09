Calciomercato Milan ed Inter, nuova concorrente per Chiesa dalla Serie A

Uno degli obiettivi più ambiti nel calciomercato italiano è Federico Chiesa: Inter e Milan continuano a cercarlo, ma c’è una nuova concorrente dalla Serie A

In Italia continua la caccia a Federico Chiesa, esterno della Fiorentina cercato da molte squadre, in particolare da Inter e Milan. Oltre alle milanesi però, spunta una nuova concorrente. Arriva dalla Serie A la nuova ipotesi.

Calciomercato Inter e Milan, obiettivo Chiesa: si inserisce la Roma

Il calciomercato in Italia inizia ad infuocarsi. Inter e Milan mettono a segno colpi importanti di mercato e cercano nuovi talenti da inserire nelle rispettive rose. Nei desideri di entrambe le squadre milanesi c’è da tempo Federico Chiesa, esterno della Fiorentina. Ma ad inserirsi per il gioiello viola spunta una nuova squadra italiana, la Roma.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Quotidiano Sportivo La Nazione’, i giallorossi starebbero cercando un primo grande colpo da regalare ai tifosi dopo il cambio di proprietà e l’arrivo di Dan Friedkin. La Fiorentina dal suo canto non si smuove dai 60 milioni posti in essere da Rocco Commisso per il talento della nazionale italiana. Un prezzo sicuramente alto anche per le casse giallorosse al momento. Ma per regalare Chiesa ai propri tifosi Friedkin potrebbe fare uno sforzo, oppure inserire qualche contropartita per abbassare le richieste. Nuova concorrente dunque che si intromette nei piani di mercato di Inter e Milan.

