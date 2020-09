Calciomercato, PSG scatenato | Assalto ai talenti della Serie A

Il PSG continua a tenere gli occhi in Serie A e pensa a tre talenti delle squadre italiane per rinforzarsi nel mercato: contatti avviati

Il calciomercato inizia ad accendersi ed i top club europei lavorano per mettere a segno colpi importanti per l’inizio della prossima stagione. Chi ha già iniziato il campionato è la Francia, con il PSG indietro nel calendario visto che ha giocato la finale di Champions League. I parigini accelerano le operazioni di mercato e puntano ai talenti italiani.

Calciomercato, PSG su Skriniar e Koulibaly per sostituire Thiago Silva: occhi anche su Fabian Ruiz

Dopo la delusione della sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco, il PSG si mette a lavoro per colmare le lacune e migliorare la squadra per provare ad alzare l’ambita coppa nella prossima stagione. Tra gli obiettivi di mercato dei parigini però, ci sarebbero tre calciatori della Serie A.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, dopo aver detto addio a Thiago Silva, i francesi sarebbero alla ricerca di un centrale difensivo che possa sostituirlo. Così Leonardo avrebbe iniziato a sondare il terreno per Milan Skriniar, difensore slovacco che ultimamente ha trovato meno spazio nella retroguardia di Conte, ma non solo. Infatti, i parigini punterebbero anche a Kalidou Koulibaly, centrale richiesto da molti top club europei, in particolare dal Manchester City. Da sottolineare inoltre che ieri è saltato l’incontro tra l’agente del difensore Ramadani ed il patron azzurro. Ma il PSG non sembrerebbe accontentarsi, così con Aurelio De Laurentiis avrebbe sondato anche il nome di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo dei partenopei. Un pacchetto per il quale il Napoli chiederebbe circa 140 milioni, cifra che non spaventerebbe i parigini.

