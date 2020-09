Calciomercato Juventus, Chiellini verso il ritiro | L’erede dall’Inter

Giorgio Chiellini è sempre più vicino ad appendere gli scarpini al chiodo, così la Juventus sarebbe in cerca di un erede per la difesa: occhi in casa Inter

Il capitano della Juventus e della nazionale italiana, Giorgio Chiellini, sembrerebbe vicino al ritiro dal calcio giocato. Le sue parole in conferenza stampa prima di Italia-Bosnia fanno intendere che dopo l’Europeo il difensore bianconero potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. La società juventina allora inizia la ricerca dell’erede e sembrerebbe averlo trovato in casa Inter.

Calciomercato Juventus, ritiro Chiellini: bianconeri che pensano a Bastoni come erede

L’Europeo del 2021 potrebbe essere l’ultima competizione per la carriera di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus e dell’Italia a 36 anni starebbe iniziando a pensare al ritiro, come si evince dalle parole nella conferenza stampa prima del match di Nations League contro la Bosnia. Così, i bianconeri iniziano la ricerca dell’erede in difesa. Uno dei nomi eletti come possibile sostituto sembrerebbe poter essere quello di Alessandro Bastoni.

Il difensore centrale dell’Inter ha disputato un’ottima stagione sotto la guida di Antonio Conte, tanto da attirare su di sé l’interesse di molti top club di Premier League, in particolare del Manchester City di Guardiola. Per la Juventus però arrivare al centrale dei nerazzurri non sarà assolutamente facile. Infatti, l’Inter vorrebbe blindare il proprio gioiello con il rinnovo. Questo porterebbe i bianconeri a dover avanzare un’offerta irrinunciabile ai rivali interisti, che potrebbe superare i 50 milioni. Operazione dunque difficile, ma che ha un anno di tempo per vedere delle svolte.

