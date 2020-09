Il Milan vuole chiudere a breve per un nuovo centrocampista ma c’è la frenata per l’acquisto di Bakayoko. La società ha già il piano B

Continua senza sosta il lavoro del Milan in vista della nuova stagione. I rossonero ripartono con fiducia dopo il grande finale della scorsa annata ma hanno comunque bisogno di rinforzi importanti sul calciomercato per tornare a lottare in maniera certa per le prime quattro posizioni in classifica e quindi per riavere un posto in Champions League.

La società lavora intensamente per provare ad avere qualche rinforzo in più già per il 17 settembre, data in cui inizierà ufficialmente l’annata del Milan attraverso la sfida in quel di Dublino per i preliminari di Europa League. In particolare si vuole provare a portare al più presto Tiémoué Bakayoko.

Calciomercato Milan, frenata per Bakayoko: l’alternativa è Florentino

Il centrocampista francese vuole fortemente il Milan, ma secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport non c’è ancora l’accordo con il Chelsea. Ci sarebbe stato un rallentamento nelle ultime ore ma si continua a lavorare per trovare l’intesa. I Blues vorrebbero 25 milioni di euro mentre il club di via Aldo Rossi si spinge fino a 20 circa.

C’è comunque ottimismo per la riuscita dell’affare, ma intanto si pensa anche al possibile piano B. Paolo Maldini starebbe pensando anche a Florentino Luis del Benfica e ci sarebbe già stata una chiacchierata con l’agente del calciatore classe 1999, anche se gli affari con i portoghesi non sembrerebbero essere semplici.

Sono ore decisive dunque per la scelta del centrocampista: Bakayoko resta il favorito ma non sono da escludere colpi di scena.

