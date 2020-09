Calciomercato, Juventus scatenata | Suarez più un altro bomber

La Juventus sembra essere ad un passo da Suarez, ma l’uruguaiano potrebbe non essere l’unico attaccante in arrivo: ritorno di fiamma per Pirlo.

Il prossimo numero ‘9’ della Juventus sembra prendere sempre di più le fattezze di Luis Suarez. Dopo sei anni al fianco di Lionel Messi, l’uruguaiano è in procinto di diventare la ‘spalla’ di Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore l’entourage del ‘Pistolero’ avrebbe raggiunto l’accordo con il Barcellona per la risoluzione del contratto, che gli permetterebbe di raggiungere Torino a breve. Rimangono da sistemare alcuni dettagli relativi al passaporto comunitario di Suarez, ma niente di insuperabile. Oltre all’uruguaiano potrebbe arrivare un altro attaccante nella Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, svolta Messi | Ecco il comunicato!

Calciomercato Juventus, non solo Suarez | Anche Milik per Pirlo!

Luis Suarez si appresta a diventare il prossimo centravanti della Juventus, l’accordo con il Barcellona per la risoluzione è vicino, ma gli uomini di mercato non si fermerebbero al suo annuncio. I bianconeri, infatti, non avrebbero mollato la pista Milik. L’attaccante polacco sembrava dover essere inserito in uno scambio fra Napoli e Roma con Cengiz Under, che avrebbe poi liberato Dzeko in chiave Juventus. La scelta dei piemontesi di andare su Suarez, innescherebbe un effetto domino al contrario, bloccando il bosniaco in giallorosso ed il polacco in azzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Higuain vola dal fratello | I dettagli

La Juventus, peraltro, aveva già un accordo di massima con Milik su indicazione di Maurizio Sarri. Il giocatore vedrebbe Torino come la destinazione preferita ancora oggi e, per questo, i bianconeri starebbero pensando di mettere a disposizione di Pirlo anche il polacco. Fabio Paratici, estimatore di Milik, potrebbe tentare un rilancio con il Napoli nelle prossime settimane.

Il mercato della Juventus sembra essere vicino ad un punto di svolta: oltre a Suarez, in attacco potrebbe arrivare anche Milik.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, non solo Suarez | Doppio colpo a zero

Inter, tegola per Conte | Infortunio in Nazionale: lascia il ritiro

Calciomercato Inter, Eriksen può partire | Clamorosa ipotesi!